В Татарстане в ДТП с КаМАЗом погибла 14-летняя пассажирка легковушки

21 Май 15:21 2019-05-21T15:21:48+03:00

Водитель "Лады Калины", который ее вез, доставлен в больницу в тяжелом состоянии

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Смертельная авария произошла 21 мая, во вторник, в 11.00 в Буинске на улице Жореса (108 километр автодороги "Казань-Ульяновск"). По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля КамАЗ превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку. Там его многотонный грузовик врезался в автомобиль "Лада Калина".

Легковушкой управлял 71-летний мужчина. В салоне находился его 14-летняя внучка. Девочка получила смертельные травмы и скончалась на месте. Ее дедушка также пострадал, пенсионера увезли в больницу.

- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Татарстана, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Обстоятельства происшествия уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU