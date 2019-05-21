2019-05-21T16:35:42+03:00
Общество

24 мая в Казани состоится предпремьерный показ анимационной комедии "Тайная жизнь домашних животных 2"

Мероприятие пройдет в кинотеатре "Киномакс-Тандем"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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30 мая во всех кинотеатрах России выйдет в прокат продолжение анимационной комедии "Тайная жизнь домашних животных". У жителей Казани же есть возможность посмотреть этот мультфильм уже в пятницу, 24 мая.

Предпремьерный показ картины состоится в кинотеатре "Киномакс-Тандем". Мероприятие начнется в 18.30 и будет представлять собой не только просмотр ленты, но и розыгрыш подарков.

«Тайная жизнь домашних животных 2» - продолжение семейной анимационной комедии, раскрывающей секреты домашних любимцев – чем же они занимаются, оставаясь без присмотра? Такие ручные и уютные, питомцы пускаются в новые бесшабашные похождения, о которых их наивные хозяева не могут и помыслить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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