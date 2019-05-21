В Ульяновской области из-за сошедших с рельс цистерн прервано ж/д сообщение
ЧП произошло на станции Барыш Куйбышевской железной дороги. Там во время прохождения с рельс сошли восемь пустых цистерн.
По предварительным данным, никто не пострадал.
На месте происшествия работают специалисты МЧС, минтранспорта Ульяновской области, прокуратуры, полиции, Куйбышевской железной дороги. Из-за схода ж/д цистерн прервано сообщение грузовых и пассажирских поездов.
Фото: Из материалов пресс-служб
- Решается вопрос о восстановлении курсирования пассажирских составов, - сообщил министр транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU