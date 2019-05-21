2019-05-21T14:56:50+03:00
Происшествия

В Ульяновской области из-за сошедших с рельс цистерн прервано ж/д сообщение

На месте работают специалисты регионального Минтранспорта
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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ЧП произошло на станции Барыш Куйбышевской железной дороги. Там во время прохождения с рельс сошли восемь пустых цистерн.

По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте происшествия работают специалисты МЧС, минтранспорта Ульяновской области, прокуратуры, полиции, Куйбышевской железной дороги. Из-за схода ж/д цистерн прервано сообщение грузовых и пассажирских поездов.

Фото: Из материалов пресс-служб

Фото: Из материалов пресс-служб

- Решается вопрос о восстановлении курсирования пассажирских составов, - сообщил министр транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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