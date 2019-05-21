2019-05-21T15:02:56+03:00
Экономика

ВТБ открыл эскроу-счета на 2 млрд рублей

Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк ВТБ привлек более 2 млрд рублей средств клиентов-физических лиц на эскроу-счета. До конца года планируется обслужить около 25 тысяч сделок.

Продукт был успешно внедрен в ноябре 2018 года. На сегодняшний день ВТБ работает с эскроу-счетами в шести городах: Москва, Ижевск, Самара, Оренбург, Петрозаводск и Калуга.

- Наш банк разработал удобный процесс открытия счета эскроу: клиенту достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка. В наших планах расширять географию работы с этим продуктом и выходить на новые регионы, - отметила старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.

Процесс открытия эскроу-счетов защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтерский центр Чебоксар разместился во Дворце детского творчества
Самый большой торгово-развлекательный центр в Татарстане достроят во втором квартале 2021 года
45,9 литров сданной крови: лучший донор России-2019 живет в Казани
В Чувашии пройдет вакцинация диких хищников против бешенства
В Татарстане из-за Ураза-байрам перенесли дату перехода с аналогового на цифровое телевещание
Фристайлер из Чувашии получила 75 тысяч рублей за «золото» на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске
В Казани при ДТП джип «Ленд Крузер» перевернулся на крышу
Президент Татарстана встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой
В Набережных Челнах перенесут второй этап опрессовки
26 мая в Йошкар-Оле из-за велопарада «Эвелин-2019» перекроют улицы
Татарстан получит дополнительные 678 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства