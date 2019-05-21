Мэрия Чебоксар объявила конкурс на лучший костюм Чебурашки

21 Май 14:38 2019-05-21T14:38:51+03:00

Победитель будет определен в грядущий День защиты детей 1 июня

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В преддверии 550-летия Чебоксар в города объявили конкурс для детей на лучший костюм Чебурашки. Подобное в столице Чувашии проводят впервые.

- Любимый миллионами россиян Чебурашка 1 июня в преддверии празднования 550-летия города Чебоксары будет выбран среди участников конкурса, - сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что принять участие в конкурсе могут дети дошкольного возраста. Заявки и фото готовых костюмов можно подать в Центр развития дошкольного образования Чебоксар до 28 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU