Жителя Чебоксар, убившего одним ударом свою избранницу, приговорили к 9 годам колонии
42-летнего жителя Чебоксар признали виновным в убийстве сожительницы.
Как следует из материалов уголовного дела, днем 16 февраля этого года в столице Чувашии на съемной квартире мужчина по пьяни затеял ссору со своей 30-летней избранницей.
В ходе конфликта он избил женщину, а после схватил кухонный нож и нанес один прицельный удар ей в грудь. От полученного ранения потерпевшая довольно быстро скончалась на месте преступления.
При этом мужчина сам сообщил о произошедшим в полицию.
- В итоге суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данное решение суда пока не вступило в свою законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU