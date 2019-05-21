Жителя Чебоксар, убившего одним ударом свою избранницу, приговорили к 9 годам колонии

21 Май 14:13 2019-05-21T14:13:27+03:00

Перед тем как схватить нож, он избил женщину

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42-летнего жителя Чебоксар признали виновным в убийстве сожительницы.

Как следует из материалов уголовного дела, днем 16 февраля этого года в столице Чувашии на съемной квартире мужчина по пьяни затеял ссору со своей 30-летней избранницей.

В ходе конфликта он избил женщину, а после схватил кухонный нож и нанес один прицельный удар ей в грудь. От полученного ранения потерпевшая довольно быстро скончалась на месте преступления.

При этом мужчина сам сообщил о произошедшим в полицию.

- В итоге суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данное решение суда пока не вступило в свою законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU