2019-05-21T13:53:18+03:00
Общество

Муфтий Татарстана поздравил жителей республики с Днем официального принятия ислама

21 мая отмечается 1097-годовщина
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ДУМ РТФото: ДУМ РТ
Изменить размер текста:

Во вторник, 21 мая, отмечается 1097-годовщина со дня официального принятия Волжской Булгарией Ислама – первой традиционной религии на территории современной России. С этим праздником жителей Татарстана поздравил муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

- В этот знаменательный день я призываю быть едиными в помыслах и деяниях, направленных на благо уммы и общей Родины. Ведь, несмотря на то, что Аллах создал нас разными народами, в Исламе первоочередное значение имеет духовная близость между мусульманами. В Куръане говорится: «Поистине, эта ваша община — единая община. Я же — ваш Господь. Поклоняйтесь Мне!». Таким образом, все мусульмане являются единой уммой, объединенной верой в Аллаха, - сказал муфтий Татарстана.

Камиль хазрат Самигуллин также заявил, что лично просит Всевышнего о процветании для российской и татарстанской уммы, а также мире и благодати для России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтерский центр Чебоксар разместился во Дворце детского творчества
Самый большой торгово-развлекательный центр в Татарстане достроят во втором квартале 2021 года
45,9 литров сданной крови: лучший донор России-2019 живет в Казани
В Чувашии пройдет вакцинация диких хищников против бешенства
В Татарстане из-за Ураза-байрам перенесли дату перехода с аналогового на цифровое телевещание
Фристайлер из Чувашии получила 75 тысяч рублей за «золото» на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске
В Казани при ДТП джип «Ленд Крузер» перевернулся на крышу
Президент Татарстана встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой
В Набережных Челнах перенесут второй этап опрессовки
26 мая в Йошкар-Оле из-за велопарада «Эвелин-2019» перекроют улицы
Татарстан получит дополнительные 678 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства