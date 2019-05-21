Муфтий Татарстана поздравил жителей республики с Днем официального принятия ислама

21 Май 13:53 2019-05-21T13:53:18+03:00

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Во вторник, 21 мая, отмечается 1097-годовщина со дня официального принятия Волжской Булгарией Ислама – первой традиционной религии на территории современной России. С этим праздником жителей Татарстана поздравил муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

- В этот знаменательный день я призываю быть едиными в помыслах и деяниях, направленных на благо уммы и общей Родины. Ведь, несмотря на то, что Аллах создал нас разными народами, в Исламе первоочередное значение имеет духовная близость между мусульманами. В Куръане говорится: «Поистине, эта ваша община — единая община. Я же — ваш Господь. Поклоняйтесь Мне!». Таким образом, все мусульмане являются единой уммой, объединенной верой в Аллаха, - сказал муфтий Татарстана.

Камиль хазрат Самигуллин также заявил, что лично просит Всевышнего о процветании для российской и татарстанской уммы, а также мире и благодати для России.

ИСТОЧНИК KP.RU