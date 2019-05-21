Курбан Бердыев: "Я согласился возглавить сборную"
На послематчевой пресс-конференции после ничейного матча "Рубина" с "Анжи" наставник казанской команды признался, что несколько лет назад мог возглавить сборную России по футболу. По его словам, предложение поступило, он согласился, но в итоге главным тренером сборной назначили Станислава Черчесова.
- Было предложение по сборной, и я согласился, но выбрали Черчесова, и он достаточно хорошо проводит этот период. Для каждого тренера работа в сборной – это дело чести, - заявил Бердыев.
Отметим, что Бердыева действительно рассматривали на пост главного тренера национальной команды. В 2016-м он привел к серебряным медалям и Лиге Чемпионов довольно скромный "Ростов". Летом его сватали не только в сборную, но и в московский "Спартак". В итоге же Бердыев остался в "Ростове", а спустя год возглавил "Рубин".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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