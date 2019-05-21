2019-05-21T12:40:04+03:00
Спорт

Курбан Бердыев: "Я согласился возглавить сборную"

Наставник казанского "Рубина" рассказал, что несколько лет назад ему поступало приглашение из сборной России
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
Изменить размер текста:

На послематчевой пресс-конференции после ничейного матча "Рубина" с "Анжи" наставник казанской команды признался, что несколько лет назад мог возглавить сборную России по футболу. По его словам, предложение поступило, он согласился, но в итоге главным тренером сборной назначили Станислава Черчесова.

- Было предложение по сборной, и я согласился, но выбрали Черчесова, и он достаточно хорошо проводит этот период. Для каждого тренера работа в сборной – это дело чести, - заявил Бердыев.

Отметим, что Бердыева действительно рассматривали на пост главного тренера национальной команды. В 2016-м он привел к серебряным медалям и Лиге Чемпионов довольно скромный "Ростов". Летом его сватали не только в сборную, но и в московский "Спартак". В итоге же Бердыев остался в "Ростове", а спустя год возглавил "Рубин".

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтерский центр Чебоксар разместился во Дворце детского творчества
Самый большой торгово-развлекательный центр в Татарстане достроят во втором квартале 2021 года
45,9 литров сданной крови: лучший донор России-2019 живет в Казани
В Чувашии пройдет вакцинация диких хищников против бешенства
В Татарстане из-за Ураза-байрам перенесли дату перехода с аналогового на цифровое телевещание
Фристайлер из Чувашии получила 75 тысяч рублей за «золото» на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске
В Казани при ДТП джип «Ленд Крузер» перевернулся на крышу
Президент Татарстана встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой
В Набережных Челнах перенесут второй этап опрессовки
26 мая в Йошкар-Оле из-за велопарада «Эвелин-2019» перекроют улицы
Татарстан получит дополнительные 678 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства