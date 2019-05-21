В Татарстане перевернулась машина с семью детьми: один ребенок погиб
В Дрожжановском районе Татарстана на третьем километре местной автодороги между селами Новые Ишли и Новое Дрожжаное произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 15-летний подросток в тайне от отца взял ключи от его автомобиля ВАЗ-2107 и позвал приятелей покататься. В итоге салон автомобиля набилось шесть детей-пассажиров в возрасте от 7-ми до 16-ти лет.
Уже в пути водитель-подростко не справился с управлением и «семерка» перевернулась в кювете.
В результате аварии смертельные травмы получил семилетний пассажир, он скончался на месте происшествия. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести был доставлен 16-летний пассажир отечественной легковушки
По факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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