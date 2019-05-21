2019-05-21T11:15:08+03:00
Общество

В казанском парке «Черное озеро» воссоздадут два исторических павильона и сделают там ресторан

Существовавший с 70-х годов прошлого века комплекс был утрачен в 2010-ом
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: okn.tatarstan.ruФото: okn.tatarstan.ru
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Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия согласовал воссоздание двух исторических павильонов на территории казанского парка «Черное озеро».

Они существовали там с 70-х годов и были построены по примеру дебаркадерной архитектуры на суше. Павильоны были утрачены в 2010-ом.

Проекты их воссоздания уже прошли государственную историко-культурную экспертизу. По ним на «Черном озере» в итоге появятся ресторан, а также здание для коворкинга и проката инвентаря.

Как уточняют в комитете, павильоны воссоздадут на сохранившихся фундаментах и в тех же размерах, оставят и оформление фасадов. Последние снова будут отражать кораблестроительные традиции - верхняя палуба с закрытым помещением, символизирующая капитанский мостик, и громоздкий первый этаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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