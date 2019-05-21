В Казани пытались продать или обменять на дом два двигателя для Ту-144
Необычные предметы выставил на продажу неизвестный казанец. Он предложил всем желающим приобрести два турбореактивных двигателя для самолета Ту-144. Цена каждого - 20 миллионов рублей. По причинам, которые озвучили только для автора объявления, заявку отклонили модераторы сайта.
Двигатели с форсажной камерой (ТРДДФ) НК-144 для самолетов Ту-144. Первый советский сверхзвуковой самолет был разработан на КБ Туполева в 60-е годы прошлого столетия.
ТТХ двигателей описал продавец: тяга одного двигателя 17500 килограмм-силы (кгс), на полном форсаже максимальный расход 8,5 т/ч. Запуск невозможен из-за отсутствия керосина. Хранились законсервированные двигатели в сухом и теплом гараже.
Вот такое объявление появилось на сайте объявленийФото: принтскрин видео.
Фото: принтскрин видео.
При отсутствии нужной суммы двигатели можно приобрести по бартеру - каждый за недвижимость за рубежом.
ИСТОЧНИК KP.RU