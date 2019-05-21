2019-05-21T10:41:04+03:00
Общество

В Казани пытались продать или обменять на дом два двигателя для Ту-144

"Нажиться" не позволили модераторы сайта объявлений
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Два двигателя для советского сверхзвукового лайнера пытались продать по 20 миллионов рублейДва двигателя для советского сверхзвукового лайнера пытались продать по 20 миллионов рублейФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Необычные предметы выставил на продажу неизвестный казанец. Он предложил всем желающим приобрести два турбореактивных двигателя для самолета Ту-144. Цена каждого - 20 миллионов рублей. По причинам, которые озвучили только для автора объявления, заявку отклонили модераторы сайта.

Двигатели с форсажной камерой (ТРДДФ) НК-144 для самолетов Ту-144. Первый советский сверхзвуковой самолет был разработан на КБ Туполева в 60-е годы прошлого столетия.

ТТХ двигателей описал продавец: тяга одного двигателя 17500 килограмм-силы (кгс), на полном форсаже максимальный расход 8,5 т/ч. Запуск невозможен из-за отсутствия керосина. Хранились законсервированные двигатели в сухом и теплом гараже.

Вот такое объявление появилось на сайте объявлений Фото: принтскрин видео.

Вот такое объявление появилось на сайте объявленийФото: принтскрин видео.

Фото: принтскрин видео.

При отсутствии нужной суммы двигатели можно приобрести по бартеру - каждый за недвижимость за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл во время пожара в собственном доме погиб пенсионер
В Елабуге из-за холодов в детские сады вернули отопление
National Geographic опубликовал фотографии измученных медведей в казанском цирке
В Казани 11-летний мальчик, тело которого нашли во дворе, скончался из-за проблем с сердцем
В Нижнекамске появится современный экоагропарк
"Не многие поймут меня и мой вид деятельности": в Казани парень буквально повис на вершине моста "Миллениум"
Вместе в цифровое будущее: в ПФО определились победители регионального этапа конкурса журналистов
Казань собирается попасть в Сеть креативных городов ЮНЕСКО
Казанца будут судить за организацию финансовой пирамиды с похищением 308 миллионов рублей
Доходы главы Марий Эл упали на 1,7 миллиона рублей
В Татарстане пожарные из горящей квартиры вынесли на руках мужчину, но он погиб
24 мая в Казани состоится предпремьерный показ анимационной комедии "Тайная жизнь домашних животных 2"
В Татарстане начались работы по профилактике птичьего гриппа
В Татарстане заезды в детские загородные лагеря стартуют с 1 июня