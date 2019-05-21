В Казани пытались продать или обменять на дом два двигателя для Ту-144

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-21T10:41:04+03:00

Два двигателя для советского сверхзвукового лайнера пытались продать по 20 миллионов рублей Фото: Из материалов пресс-службы

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Необычные предметы выставил на продажу неизвестный казанец. Он предложил всем желающим приобрести два турбореактивных двигателя для самолета Ту-144. Цена каждого - 20 миллионов рублей. По причинам, которые озвучили только для автора объявления, заявку отклонили модераторы сайта.

Двигатели с форсажной камерой (ТРДДФ) НК-144 для самолетов Ту-144. Первый советский сверхзвуковой самолет был разработан на КБ Туполева в 60-е годы прошлого столетия.

ТТХ двигателей описал продавец: тяга одного двигателя 17500 килограмм-силы (кгс), на полном форсаже максимальный расход 8,5 т/ч. Запуск невозможен из-за отсутствия керосина. Хранились законсервированные двигатели в сухом и теплом гараже.

Вот такое объявление появилось на сайте объявленийФото: принтскрин видео.

Фото: принтскрин видео.

При отсутствии нужной суммы двигатели можно приобрести по бартеру - каждый за недвижимость за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU