В Казани автобус выехал на встречку и врезался в ограждение, пострадала пассажирка
Причины аварии выясняют госавтоинспекторы
Пассажирка упала в автобусе после аварии.Фото: Из материалов пресс-службы
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Авария - наезд на препятствие, произошла 20 мая в 21.40 в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 51-летний водитель автобуса МАЗ маршрута №68 напротив дома №7 по улице Ноксинский переулок грубо нарушил правила дорожного движения. Он выехал на встречку и врезался в ограждение дороги.
- В результате авария травмы ног получила 37-летняя пассажирка автобуса, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - Причины дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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