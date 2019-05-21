В Казани автобус выехал на встречку и врезался в ограждение, пострадала пассажирка

21 Май 10:24 2019-05-21T10:24:02+03:00

Пассажирка упала в автобусе после аварии. Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Авария - наезд на препятствие, произошла 20 мая в 21.40 в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 51-летний водитель автобуса МАЗ маршрута №68 напротив дома №7 по улице Ноксинский переулок грубо нарушил правила дорожного движения. Он выехал на встречку и врезался в ограждение дороги.

- В результате авария травмы ног получила 37-летняя пассажирка автобуса, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - Причины дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU