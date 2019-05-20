В Казани следователи затеяли проверку по факту падения рабочего в аэропорту
Днем 17 мая на рулевом перроне аэропорта Казани 55-летний сотрудник сторонней обслуживающей организации занимался ремонтом правого двигателя воздушного судна ИЛ-76.
По предварительным данным, когда он стоял на переносной лестнице, то в один из моментов сорвался и упал с высоты около четырех метров.
- Мужчина получил различные травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Идет доследсвтенная проверка, - сообщает Приволжское следственное управление на транспорте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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