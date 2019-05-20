В Татарстане на заводе загорелись поддоны и утеплитель

СЕГОДНЯ 18:19 2019-05-20T18:19:56+03:00

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В этот понедельник, 20 мая, в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в Заинске на территории предприятия ООО «Завод Техно», что на улице Автозаводской, произошел пожар.

По прибытию на место происшествия сотрудников МЧС было установлено, что на открытой площадке завода горят поддоны и утеплитель на основе минеральной ваты.

- Полная ликвидация горения была произведена в 12.00. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU