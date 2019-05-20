В местах отдыха жителей Набережных Челнов до конца сентября 2019 года будет работать бесплатный Wi-Fi

СЕГОДНЯ 19:30 2019-05-20T19:30:00+03:00

Чтобы получить доступ к беспроводной сети интернет нужно авторизироваться по номеру телефона через sms или звонок, через соцсети или учетную запись портала Госуслуг

Изменить размер текста: A A

Сеть бесплатного Wi-Fi в Набережных Челнах охватила такие общественные пространства, как бульвары Энтузиастов и Боровецкий, Набережную имени Табеева и площадь возле ДК «Энергетик». Он будет доступен до конца сентября 2019 года.

Чтобы получить доступ к беспроводной сети интернет нужно авторизироваться по номеру телефона через sms или звонок, через соцсети или учетную запись портала Госуслуг.

Всего было обустроено 12 точек доступа Wi-Fi, каждая из которых поддерживает до 100 одновременных подключений на скорости до 50 Мбит/с. Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU