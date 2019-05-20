В местах отдыха жителей Набережных Челнов до конца сентября 2019 года будет работать бесплатный Wi-Fi
Сеть бесплатного Wi-Fi в Набережных Челнах охватила такие общественные пространства, как бульвары Энтузиастов и Боровецкий, Набережную имени Табеева и площадь возле ДК «Энергетик». Он будет доступен до конца сентября 2019 года.
Чтобы получить доступ к беспроводной сети интернет нужно авторизироваться по номеру телефона через sms или звонок, через соцсети или учетную запись портала Госуслуг.
Всего было обустроено 12 точек доступа Wi-Fi, каждая из которых поддерживает до 100 одновременных подключений на скорости до 50 Мбит/с. Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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ИСТОЧНИК KP.RU