2019-05-20T16:09:53+03:00
Происшествия

В Татарстане охотник за металлоломом погиб, когда пытался оторвать козырек у бывшего СПА-салона

Конструкция обрушилась на мужчину
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Зеленодольского районаФото: пресс-служба Зеленодольского района
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В субботу, 18 мая, появилась информация о трагедии в доме №6 по улице Туктарова в Зеленодольске. Там козырек над крыльцом бывшего СПА-салона обрушился на голову 25-летнего мужчины. Пострадавший получил перелом свода основания черепа и скончался на месте.

По данным правоохранительных органов, погибший был ранее судим и занимался кражей металлолома из аварийных домов. Когда он пытался оторвать козырек, то он неожиданно рухнул.

- Кроме того, пострадал еще один молодой человек. Он получил травму ноги. В настоящее время следователи устанавливают все детали произошедшего, - сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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