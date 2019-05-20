2019-05-20T15:41:10+03:00
Общество

Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов в 2018 году заработал 21,1 миллионf рублей и стал самым богатым главой вуза Казани

Его жена, в свою очередь, заработала 420,5 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: kai.ru/Фото: kai.ru/
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Стало известно, что ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов в 2018 году заработал 21,1 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте учебного заведения. Так, он стал самым богатым главой вуза Казани.

Отмечается, что 10,2 миллиона рублей Гильмутдинов получил от продажи земельного участка с домом. Ректор также владеет квартирой площадью 148 квадратных метров и машино-местом – 11,3 «квадрата». Жена Гильмутдинова, в свою очередь, в 2018 году заработала 420,5 тысяч рублей. В собственности у нее имеется иномарка Lexus NX.

А вот ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров в 2018 году заработал 8,1 миллиона рублей, ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко - 7,3 миллиона рублей, ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов - свыше 7,2 миллиона рублей, а ректор КГМУ Алексей Созинов – 3,3 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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