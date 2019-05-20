МЧС Татарстана обеспечит безопасность открытия финала WorldSkills Russia-2019

СЕГОДНЯ 15:07 2019-05-20T15:07:08+03:00

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МЧС Татарстана обеспечивает безопасность церемонии торжественного открытия финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-2019. Мероприятие состоится 20 мая, в ледовом дворце «Татнефть-Арена»

В борьбу за главный приз соревнований, которые пройдут в Казани с 21 по 23 мая, вступят более 1,5 тысяч молодых профессионалов из 85 субъектов России, которые будут состязаться в 86 основных, 6 выставочных и 48 юниорских компетенциях.

Для обеспечения безопасности во время открытия привлечены 73 человека личного состава МЧС республики и 11 единиц техники.

- Обеспечивать безопасность будут сотрудники Федеральной противопожарной службы, инспекторы Управления надзорной деятельности и профилактической работы, спасатели Поисково-спасательной службы при МЧС Татарстана и специалисты по обеспечению работы мобильного комплекса информирования и оповещения населения, - уточняет пресс-служба чрезвычайного ведомства республики.

Они заступят на дежурство за несколько часов до начала мероприятия. В их задачи входит обеспечение пожарной безопасности, ликвидация последствий нештатных ситуаций, а также проведение инструктажа волонтёров и персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU