МЧС Татарстана обеспечит безопасность открытия финала WorldSkills Russia-2019
МЧС Татарстана обеспечивает безопасность церемонии торжественного открытия финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-2019. Мероприятие состоится 20 мая, в ледовом дворце «Татнефть-Арена»
В борьбу за главный приз соревнований, которые пройдут в Казани с 21 по 23 мая, вступят более 1,5 тысяч молодых профессионалов из 85 субъектов России, которые будут состязаться в 86 основных, 6 выставочных и 48 юниорских компетенциях.
Для обеспечения безопасности во время открытия привлечены 73 человека личного состава МЧС республики и 11 единиц техники.
- Обеспечивать безопасность будут сотрудники Федеральной противопожарной службы, инспекторы Управления надзорной деятельности и профилактической работы, спасатели Поисково-спасательной службы при МЧС Татарстана и специалисты по обеспечению работы мобильного комплекса информирования и оповещения населения, - уточняет пресс-служба чрезвычайного ведомства республики.
Они заступят на дежурство за несколько часов до начала мероприятия. В их задачи входит обеспечение пожарной безопасности, ликвидация последствий нештатных ситуаций, а также проведение инструктажа волонтёров и персонала.
ИСТОЧНИК KP.RU