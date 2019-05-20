Полицейские Йошкар-Олы задержали подозреваемого в мошенничестве с угнанными машинами

СЕГОДНЯ 20:04 2019-05-20T20:04:43+03:00

Сейчас проверяется его причастность к совершению по меньшей мере 10 преступлений

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Началось с того, что в полицию Йошкар-Олы обратился местный житель. Он рассказал, что, когда у него угнали машину, он решил ускорить ее поиски, разместив соответствующее объявление в соцсети. Через некоторое время ему позвонил мужчина и сообщил, что угнанное авто у него и он готов его вернуть за 20 тысяч рублей. Йошкаролинец поверил незнакомцу и перевел деньги. В итоге ни их, ни машины.

Полицейские столицы Марий Эл смогли установить личность подозреваемого в этой афере. Им оказался ранее судимый безработный 34-летний житель Череповца (Вологодская область).

Правоохранители установили, что мужчина в интернете искал объявление о поиске угнанных машин, связывался с их владельцами, убеждал, что авто у него и обещал вернуть за деньги. Так, у двоих жителей Московской и Липецкой областей он хотел получить 200 тысяч рублей.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские проверяют причастность подозреваемого к совершению по меньшей мере 10 подобных преступлений, - сообщают в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU