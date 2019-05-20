2019-05-20T18:55:09+03:00
Общество

В Татарстан потепление до +22 придет лишь 23 мая

Ну а пока жителям республики стоит приготовится к заморозкам
Олег ЛУГОВОЙ
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Вместе с теплом в республику вернутся дожди и грозы.Вместе с теплом в республику вернутся дожди и грозы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Так, согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью 21 и 22 мая на территории республики местами ожидаются заморозки на почве до -1 градуса (в Казани 21 мая).

Также в ночь на вторник опять же местами пройдет небольшой дождь. А вот днем будет без осадков, ветер умеренный. Максимальные температуры воздуха от +12 до +17 градусов (в Казани от +15 до +17).

При этом с каждым днем будет становиться все теплее. Так, в среду, 22 мая, при ночных заморозках на почве до -1 градуса, днем максимум прогнозируется от +13 до +18 градусов.

А уже в четверг, 23 мая в Татарстане обещается уже от +17 до +22 градусов. Правда, при этом в большинстве районов пройдут дожди, местами гроза. При последних будет кратковременное усиление ветра – до 15-20 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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