2019-05-20T17:19:06+03:00
Происшествия

Двух приятелей из Йошкар-Олы будут судить за грабеж и расчленение человека

Утверждается, что их добычей стали 300 рублей, серебряное кольцо и меховая шапка
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Утверждается, что, когда потерпевший попытался вернуть свои вещи, то получил удар ножом в шею.Утверждается, что, когда потерпевший попытался вернуть свои вещи, то получил удар ножом в шею.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Двух приятелей из Йошкар-Олы в возрасте 30-ти и 35-ти лет обвиняют в грабеже и убийстве.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 30 декабря 2018 года, находясь в одном из в кафе столицы Марий Эл, мужчины по пьяни решили ограбить другого посетителя заведения.

Напали на него они на улице, избили и отобрали 300 рублей. Спустя некоторое время они на улице вновь напали на свою жертву. При этом младший из обвиняемых повалил мужчину несколькими ударами на землю, сняли с руки серебряное кольцо и меховую шапку с головы. Этот ущерб позже оценили на сумму свыше 4 700 рублей.

Когда ограбленный попытался вернуть похищенное, то один из злоумышленников нанес ему удар ножом в шею, затем отделил голову от тела. Голову он выбросил под балкон дома, находящегося в 500 метрах от места происшествия.

- Расследование уголовного дела завершено и все материалы переданы в суд, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские Йошкар-Олы задержали подозреваемого в мошенничестве с угнанными машинами
Глава Чувашии Михаил Игнатьев предложить бассейнам работать с 6.00 и до полуночи
В местах отдыха жителей Набережных Челнов до конца сентября 2019 года будет работать бесплатный Wi-Fi
В Марий Эл водители стали чаще сбивать лосей
В Татарстан потепление до +22 придет лишь 23 мая
В Чебоксарах о время общегородского «Последнего звонка-2019» не будут продавать спиртное
В Казани следователи затеяли проверку по факту падения рабочего в аэропорту
В Татарстане на заводе загорелись поддоны и утеплитель
С начала 2019 года в Татарстане за нарушения в сфере продажи спиртного наложили штрафов на 12,4 миллиона рублей
В Чувашии двух братьев будут судить за избиение гаишников
В Казани отремонтируют участок длиной более километра на улице Юлиуса Фучика
30 июня в Казани пройдет первая ярмарка по продаже товаров от самозанятых
25 мая в казанском парке «Крылья Советов» отметят День жизнелюба
В Йошкар-Оле моряк опоздал на судно из-за долгов по алиментам
В Татарстане охотник за металлоломом погиб, когда пытался оторвать козырек у бывшего СПА-салона
В чувашском Алатыре горожане за свой счет установили стелу, а после обмыли ее шампанским
Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов в 2018 году заработал 21,1 миллионf рублей и стал самым богатым главой вуза Казани
Владимир Путин назначил председателя Вахитовского суда Казани
МЧС Татарстана обеспечит безопасность открытия финала WorldSkills Russia-2019
В Чувашии студента, расстрелявшего маршрутку и полицейскую машину, приговорили к колонии
«Расхватали работников, как горячие пирожки»: мэр Набережных Челнов рассказал о судьбе экс-сотрудников Ford Sollers