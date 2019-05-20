Двух приятелей из Йошкар-Олы будут судить за грабеж и расчленение человека

СЕГОДНЯ 17:19 2019-05-20T17:19:06+03:00

Утверждается, что, когда потерпевший попытался вернуть свои вещи, то получил удар ножом в шею. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Двух приятелей из Йошкар-Олы в возрасте 30-ти и 35-ти лет обвиняют в грабеже и убийстве.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 30 декабря 2018 года, находясь в одном из в кафе столицы Марий Эл, мужчины по пьяни решили ограбить другого посетителя заведения.

Напали на него они на улице, избили и отобрали 300 рублей. Спустя некоторое время они на улице вновь напали на свою жертву. При этом младший из обвиняемых повалил мужчину несколькими ударами на землю, сняли с руки серебряное кольцо и меховую шапку с головы. Этот ущерб позже оценили на сумму свыше 4 700 рублей.

Когда ограбленный попытался вернуть похищенное, то один из злоумышленников нанес ему удар ножом в шею, затем отделил голову от тела. Голову он выбросил под балкон дома, находящегося в 500 метрах от места происшествия.

- Расследование уголовного дела завершено и все материалы переданы в суд, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU