СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-20T15:50:35+03:00

Оригинальность стелы «Я люблю Алатырь» заключается в кованой ветке под названием города, которой нет на других подобных сооружениях [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

Накануне в чувашском Алатыре установили стелу, деньги, на создание которой, горожане собрали собственными силами. Известно, что инициатором и автором идеи выступил Виталий Шилов

- Спасибо всем кто отозвался и не остался в стороне, всем кто помогал, и особенно гражданам, которые внесли такой вклад, не все но, примерно 300 человек из 38 000 населения. Но все же кайфово, когда у нас есть что-то лучше, чем вообще в Чувашии, - написал Виталий в одной из городских сообществ.

Оригинальность стелы «Я люблю Алатырь» заключается в кованой ветке под названием города, которой нет на других подобных сооружениях.

Фото: соцсети

Стелу установили в самом центре города. Открыли ее торжественно, перерезав красную ленту, а после обмыв шампанским.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/709918" frameborder="0"></iframe> В чувашском Алатыре горожане за свой счет установили стелу, а после обмыли ее шампанским.соцсети

Фото: соцсети

Однако не всех горожанам стела пришлась по душе.

- В Алатыре же так много зелени, что можно ставить Стеллу на газон, чтобы затоптали его до конца, - пишет интернет-пользователь Юлия Лис.

При этом всем Виталий, правда, отметил, что от дороги к стеле имеется небольшая дорожка, обложенная плиткой.

ИСТОЧНИК KP.RU