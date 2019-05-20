2019-05-20T15:50:35+03:00
Общество

В чувашском Алатыре горожане за свой счет установили стелу, а после обмыли ее шампанским

Оригинальность стелы «Я люблю Алатырь» заключается в кованой ветке под названием города, которой нет на других подобных сооружениях [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне в чувашском Алатыре установили стелу, деньги, на создание которой, горожане собрали собственными силами. Известно, что инициатором и автором идеи выступил Виталий Шилов

- Спасибо всем кто отозвался и не остался в стороне, всем кто помогал, и особенно гражданам, которые внесли такой вклад, не все но, примерно 300 человек из 38 000 населения. Но все же кайфово, когда у нас есть что-то лучше, чем вообще в Чувашии, - написал Виталий в одной из городских сообществ.

Оригинальность стелы «Я люблю Алатырь» заключается в кованой ветке под названием города, которой нет на других подобных сооружениях.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Стелу установили в самом центре города. Открыли ее торжественно, перерезав красную ленту, а после обмыв шампанским.

В чувашском Алатыре горожане за свой счет установили стелу, а после обмыли ее шампанским.соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Однако не всех горожанам стела пришлась по душе.

- В Алатыре же так много зелени, что можно ставить Стеллу на газон, чтобы затоптали его до конца, - пишет интернет-пользователь Юлия Лис.

При этом всем Виталий, правда, отметил, что от дороги к стеле имеется небольшая дорожка, обложенная плиткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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