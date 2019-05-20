В Чувашии двух братьев будут судить за избиение гаишников

СЕГОДНЯ 17:53 2019-05-20T17:53:27+03:00

Утверждается, что нападение произошло после того, как один из них отказался проходить медосвидетельствование на опьянение. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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В отношении 33-х и 30-ти летних братьев из деревни Вторые Вурманкасы Цивильского района, было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, в ночь на 13 апреля текущего года в городе Канаше на дороге сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «Chevrolet Lacetti», который ехал так, как будто за рулем пьяный.

По требованию полицейских водитель иномарки остановился на территории АЗС. В салоне сидели два брата, у которых были явно нетрезвы.

Старший из них отказался проходить медосвидетельствование и повалил одного из гаишников на землю. На помощь ему подоспел брат, который начал также бить полицейского. Напарник последнего смог оттащить «помощника», но сам был повален на асфальт.

Сотрудникам полиции удалось усмирить братьев и те вместе с прибывшим подкреплением были доставлены в отделение.

- Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU