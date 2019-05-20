2019-05-20T13:47:29+03:00
Общество

В Казани пришкольные лагеря для детей заработают с 27 мая

Этим летом в столице Татарстана планируется отдых около 14 тысяч ребят
Олег ЛУГОВОЙ
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Всего в столице Татарстана насчитывается 159 таких лагерей.Всего в столице Татарстана насчитывается 159 таких лагерей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Как сообщил на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани начальник управления образования города Ильнар Хидиятов, пришкольные лагеря для детей заработают уже с 27 мая. Всего их в столице Татарстана насчитывается 159.

Планируется, что там этим летом отдохнут около 14 тысяч ребят. Из них на льготной основе порядка и дети из малоимущих семей. Таковых в городе сейчас насчитывается 1 845 ребят.

- Одной из задач в летний период является организация полезной трудовой занятости несовершеннолетних с оплатой их труда. Для более тысячи детей в возрасте от 14 до 18 лет будут созданы трудовые бригады. Из городского бюджета на эти цели выделено около 10 миллионов рублей, – также отметил Хидиятов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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