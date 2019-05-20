В Казани пришкольные лагеря для детей заработают с 27 мая

СЕГОДНЯ 13:47 2019-05-20T13:47:29+03:00

Этим летом в столице Татарстана планируется отдых около 14 тысяч ребят

Изменить размер текста: A A

Как сообщил на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани начальник управления образования города Ильнар Хидиятов, пришкольные лагеря для детей заработают уже с 27 мая. Всего их в столице Татарстана насчитывается 159.

Планируется, что там этим летом отдохнут около 14 тысяч ребят. Из них на льготной основе порядка и дети из малоимущих семей. Таковых в городе сейчас насчитывается 1 845 ребят.

- Одной из задач в летний период является организация полезной трудовой занятости несовершеннолетних с оплатой их труда. Для более тысячи детей в возрасте от 14 до 18 лет будут созданы трудовые бригады. Из городского бюджета на эти цели выделено около 10 миллионов рублей, – также отметил Хидиятов.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU