В Казани пришкольные лагеря для детей заработают с 27 мая
Как сообщил на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани начальник управления образования города Ильнар Хидиятов, пришкольные лагеря для детей заработают уже с 27 мая. Всего их в столице Татарстана насчитывается 159.
Планируется, что там этим летом отдохнут около 14 тысяч ребят. Из них на льготной основе порядка и дети из малоимущих семей. Таковых в городе сейчас насчитывается 1 845 ребят.
- Одной из задач в летний период является организация полезной трудовой занятости несовершеннолетних с оплатой их труда. Для более тысячи детей в возрасте от 14 до 18 лет будут созданы трудовые бригады. Из городского бюджета на эти цели выделено около 10 миллионов рублей, – также отметил Хидиятов.
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ИСТОЧНИК KP.RU