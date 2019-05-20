В Казани отремонтируют участок длиной более километра на улице Юлиуса Фучика

СЕГОДНЯ 17:36 2019-05-20T17:36:33+03:00

Это будет сделано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице Татарстана проведут ремонт улицы Юлиуса Фучика. Речь идет об участке длиной 1 229 метров - от проспекта Победы до улицы Рихарда Зорге.

Это будет сделано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает Минтранс Татарстана.

Так, там на площади 21 827 квадратных метров уложат новый слой асфальта из высокоплотной смеси ЩМА-15, установят перильные ограждения, дорожные знаки и нанесут дорожную разметку, заменят люки колодцев, ливневых дождеприемников и поврежденные бортовые камни.

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ИСТОЧНИК KP.RU