2019-05-20T19:02:38+03:00
Общество

В Марий Эл водители стали чаще сбивать лосей

В ДТП на территории республики также погиб один пятнистый олень
Лика ИСАЕВА
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С начала весны от машин в Марий Эл погибли семь сохатых.С начала весны от машин в Марий Эл погибли семь сохатых.Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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Госавтоинспекция Марий Эл бьет тревогу: с начала весны возросло количества аварий с участием диких животных. Всего с 22 апреля по 10 мая насмерть были сбиты семь лосей и один пятнистый олень.

Большая часть столкновений произошло именно в темное время суток. Самыми аварийно-опасными участками автодорог, где зарегистрированы подобные наезды, стали:

- федеральная трасса «Вятка»

- с 40 по 46 км (в районе Кокшайского кольца);

- с 57 по 67 км (Сосновый бор – Таир, Медведевский район);

- с 107 по 122 км (деревня Аксаркино – деревня Марково, Медведевский и Оршанский районы);

- с 8 по 18 км (деревня Корта – сады «Лесное» Медведевского района).

Госавтоинспекция Марий Эл рекомендует автомобилистам быть предельно внимательными на трассах, особенно в зоне действия дорожного знака «Дикие животные», где необходимо снижать скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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