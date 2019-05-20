В Чувашии студента, расстрелявшего маршрутку и полицейскую машину, приговорили к колонии

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-20T14:45:43+03:00

Молодой человек устроил пальбу в канун Нового года. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Во время обыска он добровольно сдал пневматический пистолет

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В Новочебоксарске 21-летнего студента признали виновным в хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.

31 декабря прошлого года из окна своего дома молодой человек стрелял из пневматического пистолета в сторону дороги на улице Винокурова. С разницей в несколько часов он сначала попал в маршрутку и служебный автомобиль ГИБДД. У них были разбиты стекла на дверях.

- Была создана непосредственная опасность причинения вреда здоровью пассажиров, находившихся в микроавтобусе, а также сотрудников ДПС, - констатировали в следственном комитете Чувашии.

Студента быстро вычислили. Когда к нему домой пришли с обыском, то он добровольно сдал тот самый пневматический пистолет. В итоге суд приговорил молодого человека к 1,5 годам колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU