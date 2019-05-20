Новое предложение для семьи или как сэкономить в 2 раза на услугах Билайн

СЕГОДНЯ 13:26 2019-05-20T13:26:35+03:00

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Билайн представляет новые тарифы «Двойной Анлим», «Семья», «Супер Семья» и «Супер Семья+» для семейного использования.

Новые тарифы объединили в себе самые востребованные услуги среди клиентов Билайн, которыми можно делиться с членами своей семьи:

- Безлимитный мобильный интернет

- Большие пакеты минут – от 1 000 до 4 000 в зависимости от выбранного тарифа

- Бесплатные звонки внутри семьи

- 300 SMS

- Билайн ТВ - от 75 до 190 каналов на любой вкус

- Специальная подписка на 6 000 фильмов и сериалов от ivi

- Домашний интернет на высокой скорости

Главным преимуществом новых тарифов является возможность сэкономить до 50% на ежемесячной стоимости мобильной связи при подключении нескольких девайсов, на домашнем интернете, интерактивном телевидении и фильмах.

Абонентская плата тарифных планов в Казани начинается от 600 рублей в месяц и выше. Наполнение и объем услуг варьируется в зависимости от выбранного тарифного плана и количества дополнительных номеров, подключенных к основному тарифу.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТ ОПЕРАТОРА БЕЗЛИМИТОВ

Ориентируясь на стабильно высокий спрос на безлимитные предложения, Билайн сделал мобильный интернет безлимитным во всех новых тарифах. Для основного пользователя тарифа мобильный интернет остается безлимитным, а для дополнительных номеров интернет-трафик расходуется из пакетов интернета от 15 до 40 Гб в зависимости от выбранного тарифа.

БИЛАЙН ТВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Билайн ТВ – мультиплатформенный сервис со встроенной системой рекомендаций контента – уже доступен в новых тарифах. Клиенты смогут смотреть любимые каналы, фильмы и сериалы на Билайн ТВ совершенно бесплатно на разных устройствах в любое время и в любом месте – дома, в дороге, в парках и даже на даче. Приложение работает в режиме мультискрин, а также позволяет начать просмотр на одном устройстве и продолжить на другом.

Количество доступных для просмотра каналов варьируется в зависимости от выбранного тарифа. Например, в тарифе «Супер Семья +» доступно более 190 популярных ТВ каналов.

Для пользователей новых тарифов с первого дня с момента подключения доступно 6 000 фильмов – это вся библиотека видеоконтента онлайн-кинотеатра ivi в приложении «Билайн ТВ». Первые три месяца для тарифов «Двойной Анлим», «Семья», «Супер Семья» подписка предоставляется бесплатно, по истечении этого срока стоимость составит 199 рублей. Для тарифа «Супер Семья+» коллекция из 6 000 фильмов ivi действует бесплатно и бессрочно.

Приложение Билайн ТВ доступно на смартфонах, планшетах, домашних телевизорах с функцией Smart TV, Android TV, а также на новых ТВ-приставках с поддержкой 4К. Приставка работает в сетях любых проводных операторов и по WiFi.

ЭКОНОМИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Новые тарифы включают в себя максимальный объем услуг, которыми можно делиться с членами своей семьи. Например, делиться минутами, SMS и мобильным интернетом, а также пользоваться вместе Домашним интернетом. Бесплатно подключить к единому профилю Билайн ТВ до 5 дополнительных устройств, чтобы каждый мог смотреть тот контент, который ему интересен.

При подключении одного из новых тарифов Билайн расходы семьи на связь могут снизиться в 2 раза. Кроме этого, подключение одного тарифа позволит главе семьи контролировать расходы остальных, управлять услугами и оплачивать их в один клик в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+).

Более подробная информация о новых тарифах доступна на сайте.

Цены указаны с НДС.

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Размер экономии может различаться в зависимости от региона подключения, и указан при сравнении стоимости пакетного предложения одного из новых тарифов с совокупной стоимостью включенных в рамках тарифа услуг и аналогичных услуг, приобретенных по отдельности.

ИСТОЧНИК KP.RU