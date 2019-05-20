2019-05-20T13:01:05+03:00
Общество

Кто умнее и сексуальнее, блондинки или брюнетки?: в Ульяновске устроят баттл между девушками

Решать, кто победит. будут исключительно мужчины
Владимир КРУПСКИЙ
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Конкурс красоты состоится 26 мая.Конкурс красоты состоится 26 мая.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ульяновске решили дать ответ на один из самых главных вопросов современности - кто же умнее и сексуальнее, брюнетки или блондинки? Для этого в городе решили устроить баттл между двумя командами девушек с разным цветом волос. Соревнования "В парке только девушки" пройдут 26 мая в Винновской роще.

- Впервые на сцене парка команда блондинок встретится с командой брюнеток. На сцене только девушки, в жюри только мужчины! - отметили организаторы турнира.

Посмотреть на "эпическое сражение" приглашают всех желающих. Начало конкурса красоты и талантов в 16:00.

Отметим, что в этом году команды блондинок и брюнеток уже сформированы. А вот в дальнейшем, возможно, организаторы будут приглашать к участию и зрителей. Благо, что подобный женский баттл решено проводить ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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