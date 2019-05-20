Глава Чувашии Михаил Игнатьев предложить бассейнам работать с 6.00 и до полуночи
За последние 5 лет в Чувашии было построено 6 новых бассейнов. Всего же на территории республики подобных спортивных объектов 81. Кроме того, бассейнами оснащаются при строительстве новые школы и детские сады.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев решил пересмотреть организацию работы региональных бассейнов. По его мнению, они должны продлить время своей работы, поскольку не все желающие в силу занятости могут прийти поплавать в дневное время. Принимать посетителей учреждения должны с 6 утра и до 23 или до полуночи.
- Должен быть максимально использован потенциал всех спортивных объектов, включая уровень муниципальных образований, чтобы добиваться соответствующих результатов, - отметил глава Чувашии.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU