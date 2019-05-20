Глава Чувашии Михаил Игнатьев предложить бассейнам работать с 6.00 и до полуночи

СЕГОДНЯ 19:46 2019-05-20T19:46:19+03:00

Причина того – люди, которые в силу занятости не могут прийти поплавать в дневное время

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За последние 5 лет в Чувашии было построено 6 новых бассейнов. Всего же на территории республики подобных спортивных объектов 81. Кроме того, бассейнами оснащаются при строительстве новые школы и детские сады.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев решил пересмотреть организацию работы региональных бассейнов. По его мнению, они должны продлить время своей работы, поскольку не все желающие в силу занятости могут прийти поплавать в дневное время. Принимать посетителей учреждения должны с 6 утра и до 23 или до полуночи.

- Должен быть максимально использован потенциал всех спортивных объектов, включая уровень муниципальных образований, чтобы добиваться соответствующих результатов, - отметил глава Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU