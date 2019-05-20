В Чебоксарах о время общегородского «Последнего звонка-2019» не будут продавать спиртное

СЕГОДНЯ 18:43 2019-05-20T18:43:24+03:00

При этом данный запрет не распространяется на объекты общепита

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Совсем скоро в Чебоксарах отметят «Последний звонок-2019». Праздник прощания со школой у выпускников будет проходить 24 мая. В этот день в городе будет запрещена розничная продажа алкоголя, в том числе и пива.

Нарушение этого требования будет караться штрафом от 20 тысяч до 40 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей – для юридических лиц. Отмечается, что запрет не распространяется на организации, оказывающие услуги общественного питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU