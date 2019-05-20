Жителя Чебоксар приговорили к колонии за избиение бездомного гвоздодером

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-20T14:06:12+03:00

Они вместе бродяжничали и жили за счет сбора металлолома

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Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия – в этом признали виновным 46-летнего жителя Чебоксар.

Так, на суде было установлено, что мужчина жил со своим 59-летним приятелем в заброшенном дачном доме столицы Чувашии. Они вели бродяжнический образ жизни.

Вечером 31 октября прошлого года они поссорились из-за того, что потерпевший потратил деньги, которые пара выручила от продажи собранного металлолома. В итоге осужденный нанес оппоненту не менее трех ударов гвоздодером по рукам и ногам.

- Мужчина так и не признал своей вины. В итоге суд приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор суда пока еще не вступил в свою законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU