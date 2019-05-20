Прокурор Татарстана Илдус Нафиков в 2018 году заработал 3,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:07 2019-05-20T12:07:04+03:00

Его супруга, в свою очередь, задекларировала доходов на более чем 2,9 миллиона рублей

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Руководства прокуратуры и следственного комитета Татарстана отчитались о доходах за 2018 год. Так, стало известно, что прокурор республики Илдус Нафиков в прошлом году заработал более 3,6 миллиона рублей, что почти на миллион рублей больше, чем в 2017-ом.

В собственности у Нафикова есть земельный участок площадью 610 квадратных метров, жилой дом площадью 132 "квадрата", автомобиль Nissan X-Trail и моторное судно Silver Hawk с мотором Suzuki. В пользовании же у прокурора имеется квартира в 169,9 «квадратов» и стояночное место.

Супруга Нафикова, в свою очередь, задекларировала более 2,9 миллионов рублей. Она отметила квартиру площадью 169,9 «квадратов», автомобиль Lexus GX 460, участок на 610 «квадратов» и жилой дом площадью 132 «квадрата».

В свою очередь, первый заместитель прокурора Татарстана Сергей Старостин заработал в 2018 году 2,4 миллиона рублей. А заместитель Нафикова Олег Даминов - 2,3 миллиона.

А и.о. главы следственного комитета республики Марат Зарипов задекларировал 2,8 миллиона рублей, а его заместитель Руслан Залялиев - 2,4 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU