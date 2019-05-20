2019-05-20T11:05:54+03:00
Общество

Мэр Набережных Челнов представил нового зам руководителя городского Исполкома

Им стал Ильмир Исхаков
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.Фото: управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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20 мая на совещании «деловой понедельник» в мэрии Набережных Челнов градоначальник Наиль Магдеев представил победителя конкурса на замещение должности зам руководителя местного Исполкома. Им стал Ильмир Исхаков. Было оглашено, что новый заместитель займется вопросами строительства, архитектуры и землепользования.

- Начиная со строительства ежегодно по школе, стоимостью более одного миллиарда рублей, дорожных работ – более двух миллиардов рублей. В этом году мы построим шесть новых детских садов на 1,5 тысячи мест. Девять детских садов ремонтируем. 310 тысяч квадратных метров жилья. Поэтому программа достаточно напряженная, но выполнимая. На сегодняшний день, мы 80 тысяч квадратных метров жилья ввели – это чуть больше, чем уровень прошлого года. Одним словом, у нас объектов много, есть чем серьезно настойчиво заниматься. Мы вам успехов желаем. Это очень важное направление, которое вы как начальник управления вели достаточно успешно, – цитирует словам Наиля Магдеева управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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