2019-05-20T12:55:18+03:00
Общество

В Набережных Челнах готовятся к открытию купального сезона 2019

С 21 по 27 мая в городе будет проходить техническое освидетельствование пляжей
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас в целях обеспечения безопасности и сохранения жизни людей на водных объектах спасателями ведется активная профилактическая работаСейчас в целях обеспечения безопасности и сохранения жизни людей на водных объектах спасателями ведется активная профилактическая работаФото: Вера ЦЫГАНКОВА
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В Набережных Челнах уже идет активная подготовка к открытию купального сезона. Так, с 21 по 27 мая в городе будет проходить техническое освидетельствование пляжей. Сейчас на территории татарстанского автограда имеются шесть несанкционированных пляжей.

- За короткое время на набережной имени Габдулы Тукая реки Мелекеска было оборудовано место отдыха, где установлен спасательный пост, очищено и обследовано дно водоема водолазами, зона заплыва обозначена буйками, но в данном месте купаться запрещено, – сообщил руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения ГИМС МЧС Татарстана Абузар Нугуманов на совещании в мэрии города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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