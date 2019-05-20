В Набережных Челнах готовятся к открытию купального сезона 2019
В Набережных Челнах уже идет активная подготовка к открытию купального сезона. Так, с 21 по 27 мая в городе будет проходить техническое освидетельствование пляжей. Сейчас на территории татарстанского автограда имеются шесть несанкционированных пляжей.
- За короткое время на набережной имени Габдулы Тукая реки Мелекеска было оборудовано место отдыха, где установлен спасательный пост, очищено и обследовано дно водоема водолазами, зона заплыва обозначена буйками, но в данном месте купаться запрещено, – сообщил руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения ГИМС МЧС Татарстана Абузар Нугуманов на совещании в мэрии города.
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ИСТОЧНИК KP.RU