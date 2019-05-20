В Набережных Челнах готовятся к открытию купального сезона 2019

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-20T12:55:18+03:00

Сейчас в целях обеспечения безопасности и сохранения жизни людей на водных объектах спасателями ведется активная профилактическая работа Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

С 21 по 27 мая в городе будет проходить техническое освидетельствование пляжей

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В Набережных Челнах уже идет активная подготовка к открытию купального сезона. Так, с 21 по 27 мая в городе будет проходить техническое освидетельствование пляжей. Сейчас на территории татарстанского автограда имеются шесть несанкционированных пляжей.

- За короткое время на набережной имени Габдулы Тукая реки Мелекеска было оборудовано место отдыха, где установлен спасательный пост, очищено и обследовано дно водоема водолазами, зона заплыва обозначена буйками, но в данном месте купаться запрещено, – сообщил руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения ГИМС МЧС Татарстана Абузар Нугуманов на совещании в мэрии города.

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ИСТОЧНИК KP.RU