2019-05-20T10:51:58+03:00
Экономика

ВТБ в Татарстане увеличил число акционеров банка в полтора раза

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Количество акционеров ВТБ в Татарстане за год выросло более чем в полтора раза и на 1 марта 2019 года составило порядка 2,4 тысяч человек. Всего в России насчитывается 136 тысяч держателей акций банка, из которых 134,5 тысяч – частные инвесторы. Об этом заявил руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин в ходе традиционной встречи с миноритарными акционерами, проживающими в Республике Татарстан.

В рамках прошедшего в Казани семинара представители ВТБ рассказали о результатах деятельности финансовой организации в 2018 году и предстоящем годовом Общем собрании акционеров, которое состоится 5 июня в Санкт-Петербурге. Держателям акций банка предстоит утвердить годовой отчет, распределение прибыли, избрать новый состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии. Принять участие в собрании может каждый акционер банка, воспользовавшись системой электронного голосования в мобильном приложении «Акционер ВТБ» или на сайте ВТБ Регистратора. Голосование будет открыто с 14 мая по 3 июня и 5 июня во время самого собрания.

Также участники семинара ознакомились с инвестиционной платформой «ВТБ Мои Инвестиции», предоставляющей широкие возможности для частных инвесторов. В рамках интерактивной демонстрации акционерам банка представили новые продукты и возможности на российском фондовом рынке, а также актуальные идеи и рекомендации аналитиков ВТБ Капитал. О дополнительных льготах и преференциях, предлагаемых государством при инвестировании средств, на мероприятии рассказали эксперты Московской биржи, выступившей партнёром по проведению встречи.

- Мы уделяем большое внимание личным встречам с акционерами. Такие семинары – это возможность повысить финансовую грамотность для частных инвесторов, а также рассказать о продуктах и деятельности банка. По итогам 2018 года объем кредитования акционеров банка вырос на 72%, всего они оформили – 11,8 тысяч займов. Сейчас уже более 80% держателей акций банка одновременно являются и его клиентами, - отметил руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.

В прошлом году группа ВТБ расширила программу привилегий для акционеров. Так, владельцы пакета от 1,5 млн акций могут получить сниженную ставку при оформлении кредитных продуктов. При приобретении 45 млн ценных бумаг предоставляется пакет услуг «Привилегия», а 450 млн – пакет «Прайм».

ИСТОЧНИК KP.RU

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