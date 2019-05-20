25 мая в казанском парке «Крылья Советов» отметят День жизнелюба
25 мая в Казани отметят День жизнелюба. Празднование состоится в парке «Крылья Советов» с 11.00 до 16.00. Этим будет открыт летний сезон-2019 для участников городского проекта для пенсионеров «Жизнелюб».
В парке в этот день будут работать 9 тематических площадок. На них можно будет попеть, потанцевать, порисовать, узнать секреты богатого урожая, заняться йогой, почитать вместе с городскими библиотеками, сделать селфи в фотозоне, провести время с пользой на различных мастер-классах, а также измерить пульс и давление и получить медицинскую консультацию.
Кроме того, среди пенсионеров там пройдут турниры по настольным играм – шашкам и шахматам, а для гостей парка подготовят и квест-игру.
На главной сцене состоится финал городского конкурса красоты и мудрости «Алтын бикэ» и концерт творческих песенных, танцевальных и театральных коллективов.
В рамках праздника состоится и церемония награждения самых активных участников проекта «Жизнелюб».
ИСТОЧНИК KP.RU