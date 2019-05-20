В Татарстане сгорел дом вместе с хозяином

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-20T10:33:28+03:00

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Сообщение о пожаре в селе Калмаш Тукаевского района поступило в воскресенье 19 мая в 12.43. Очевидцы сообщили, что горит частный дом на улице Советской, где проживает 59-летний мужчина.

К приезду огнеборцев одноэтажный бревенчатый дом размером в плане 8х6 метров горел открытым огнем. Общая площадь пожара составила 48 квадратов. Самого хозяина на улице не было видно и соседи предположили, что мужчина находится внутри дома.

Пожар потушили, во время разбора завалов обнаружили тело погибшего мужчины.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU