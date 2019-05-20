Школьные экзамены в 2019 году будут сдавать почти 17 тысяч старшеклассников из Казани

СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-20T10:21:55+03:00

Экзаменационный марафон для учащихся 9 классов начнется 24 мая, а для выпускников – 27 мая Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Из них 11,2 тысячи учеников 9 классов и 5,7 тысяч учеников 11 классов

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Вплоть до 2 июля в России будут проходить государственная итоговая аттестация школьников. В Казани к экзаменам будут допущены почти 17 тысяч старшеклассников. Из них 11,2 тысячи человек – учащиеся 9 классов, 5,7 тысяч – учащиеся 11 классов.

Известно, что для проведения экзаменов в городе подготовлен 131 пункт, в том числе 51 пункт на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья.

- В этом году ужесточились требования получения аттестата с отличием. Кроме отличных итоговых отметок выпускнику необходимо сдать ЕГЭ по обязательным предметам не менее чем на 70 баллов, - сообщает пресс-служба мэрии.

По предварительным данным на такой аттестат претендуют 640 казанских выпускников.

Экзаменационный марафон для учащихся 9 классов начнется 24 мая, а для выпускников – 27 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU