Школьные экзамены в 2019 году будут сдавать почти 17 тысяч старшеклассников из Казани
Вплоть до 2 июля в России будут проходить государственная итоговая аттестация школьников. В Казани к экзаменам будут допущены почти 17 тысяч старшеклассников. Из них 11,2 тысячи человек – учащиеся 9 классов, 5,7 тысяч – учащиеся 11 классов.
Известно, что для проведения экзаменов в городе подготовлен 131 пункт, в том числе 51 пункт на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья.
- В этом году ужесточились требования получения аттестата с отличием. Кроме отличных итоговых отметок выпускнику необходимо сдать ЕГЭ по обязательным предметам не менее чем на 70 баллов, - сообщает пресс-служба мэрии.
По предварительным данным на такой аттестат претендуют 640 казанских выпускников.
Экзаменационный марафон для учащихся 9 классов начнется 24 мая, а для выпускников – 27 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU