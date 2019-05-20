В Казани выступит органист Сикстинской папской капеллы

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-20T09:39:20+03:00

В Казани выступит известный органист Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

В четверг, 23 мая, в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева состоится в концерт Хуана Параделя Соле - титулярного органиста Сикстинской папской капеллы.

Музыкант постоянно участвует в литургиях, совершаемых Папой в соборе святого Петра в Ватикане и выступает на концертных мероприятиях капеллы. Профессор консерватории им. Л. Рефиче во Фрозиноне, преподаёт органное исполнительство и григорианский хорал. Почетный президент ассоциаций «Органный сентябрь в Фабриано», «Друзья органа Merklin d'Obernai» (Альзас).

Органист активно концертирует в Европе, России, Сирии, США, Южной Америке. Хуан Парадель Соле участвует в значимых международных органных фестивалях. Записывался на итальянском национальном радио и телевидении, Радио Ватикана, немецком радио в Берлине, «Баварском вещании», радио Сан-Паулу и Каталонии.

ИСТОЧНИК KP.RU