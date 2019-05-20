2019-05-20T09:39:20+03:00
Звезды

В Казани выступит органист Сикстинской папской капеллы

Концерт состоится 23 мая в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
В Казани выступит известный органистВ Казани выступит известный органистФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В четверг, 23 мая, в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева состоится в концерт Хуана Параделя Соле - титулярного органиста Сикстинской папской капеллы.

Музыкант постоянно участвует в литургиях, совершаемых Папой в соборе святого Петра в Ватикане и выступает на концертных мероприятиях капеллы. Профессор консерватории им. Л. Рефиче во Фрозиноне, преподаёт органное исполнительство и григорианский хорал. Почетный президент ассоциаций «Органный сентябрь в Фабриано», «Друзья органа Merklin d'Obernai» (Альзас).

Органист активно концертирует в Европе, России, Сирии, США, Южной Америке. Хуан Парадель Соле участвует в значимых международных органных фестивалях. Записывался на итальянском национальном радио и телевидении, Радио Ватикана, немецком радио в Берлине, «Баварском вещании», радио Сан-Паулу и Каталонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане сгорел дом вместе с хозяином
Школьные экзамены в 2019 году будут сдавать почти 17 тысяч старшеклассников из Казани
Студенты из Татарстана завоевали Гран-при XXVII фестиваля «Российская студенческая весна»
Легковушка перевернулась после столкновения с КАМАЗом на железнодорожном переезде в Казани
На "Казань Арене" могут установить крышу
Из-за столкновения двух фур в Татарстане перекрыли участок трассы М-7
В Татарстане прогнозируют мокрый снег и до 2 градусов мороза
Экскурсии, концерт и викторины: Как в Казани отметили праздник улицы Габдуллы Тукая
В столкновении четырех легковушек в Чебоксарах пострадали три человека, в том числе 5-летний ребенок
В Набережных Челнах пенсионерка потеряла более 150 тысяч рублей, пытаясь купить массажное кресло
"Мы два финала играли с такими лицами, словно кого-то похоронили": Наставник "Зенита" высказался о поражении в Лиге Чемпионов
Скончался бывший главный тренер казанского "Рубина"
На Центральном пляже Ульяновска установят новые диваны-лежаки
"Тетюши и Буинск интереснее Нью-Йорка": Комик Юрий Гальцев похвалил татарстанские города
Житель Казани разъезжал по центру города на BMW со спущенными колесами
Вслед за российским троном уступили и европейский: Казанский "Зенит" разгромно проиграл в финале Лиги Чемпионов
Самолет из Ульяновска в Москву не смог взлететь из-за технических проблем
В гараже жителя Чебоксар было обнаружено 17 тысяч флаконов с этиловым спиртом
На строительство и благоустройство парков и скверов Нижнекамска выделено порядка 11,5 миллиардов рублей
В Татарстане введено в эксплуатацию почти 43% жилья от плана
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
В двух районах Казани без воды остались 34 тысячи человек
Летний спортивный сезон 2019 года в Набережных Челнах: на что посмотреть и в чем принять участие
Минздрав Чувашии: проблема кадров в республиканском здравоохранении будет решена к 2024 году
В Набережных Челнах горячую воду дали почти на 10 дней раньше срока
В Набережных Челнах отремонтируют подъездные пути к школам и больницам
Устроившего пальбу в центре Казани под Новый год отправили под арест до 15 июня
В Казани старинную мостовую на дне обмелевшей Волги решили защитить от кладоискателей