В Казани выступит органист Сикстинской папской капеллы
В четверг, 23 мая, в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева состоится в концерт Хуана Параделя Соле - титулярного органиста Сикстинской папской капеллы.
Музыкант постоянно участвует в литургиях, совершаемых Папой в соборе святого Петра в Ватикане и выступает на концертных мероприятиях капеллы. Профессор консерватории им. Л. Рефиче во Фрозиноне, преподаёт органное исполнительство и григорианский хорал. Почетный президент ассоциаций «Органный сентябрь в Фабриано», «Друзья органа Merklin d'Obernai» (Альзас).
Органист активно концертирует в Европе, России, Сирии, США, Южной Америке. Хуан Парадель Соле участвует в значимых международных органных фестивалях. Записывался на итальянском национальном радио и телевидении, Радио Ватикана, немецком радио в Берлине, «Баварском вещании», радио Сан-Паулу и Каталонии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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