Студенты из Татарстана завоевали Гран-при XXVII фестиваля «Российская студенческая весна»
В Перми объявили победителей XXVII фестиваля «Российская студенческая весна». Гран-при фестиваля получили студенты из Татарстана.
Делегацию республики представляли 98 талантливых творческих ребят, большинство из которых - студенты вузов столицы Татарстана. Казанские студенты стали лауреатами во всех направлениях фестиваля: от анимации до вокала, от хореографии до театра мод. Творческие конкурсы проходили в течение трех дней, где конкурсанты проходили конкурсные отборы, встречались с экспертами и боролись за звание лучших в России.
Победителей определяли в региональном и общем зачётах. Гран-при фестиваля за региональную программу завоевал а Республика Татарстан. Первое место разделили Тверская и Тюменская области, второе - Воронежская область и Пермский край, третье место досталось Ханты-Мансийскому АО, Ямало-Ненецкому АО, Приморскому краю и Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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