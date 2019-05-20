Студенты из Татарстана завоевали Гран-при XXVII фестиваля «Российская студенческая весна»

СЕГОДНЯ 08:45 2019-05-20T08:45:51+03:00

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В Перми объявили победителей XXVII фестиваля «Российская студенческая весна». Гран-при фестиваля получили студенты из Татарстана.

Делегацию республики представляли 98 талантливых творческих ребят, большинство из которых - студенты вузов столицы Татарстана. Казанские студенты стали лауреатами во всех направлениях фестиваля: от анимации до вокала, от хореографии до театра мод. Творческие конкурсы проходили в течение трех дней, где конкурсанты проходили конкурсные отборы, встречались с экспертами и боролись за звание лучших в России.

Победителей определяли в региональном и общем зачётах. Гран-при фестиваля за региональную программу завоевал а Республика Татарстан. Первое место разделили Тверская и Тюменская области, второе - Воронежская область и Пермский край, третье место досталось Ханты-Мансийскому АО, Ямало-Ненецкому АО, Приморскому краю и Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU