Легковушка перевернулась после столкновения с КАМАЗом на железнодорожном переезде в Казани
В аварии обошлось без пострадавших
Фото: соцсети.
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Авария произошла 19 мая на улице Холмовая в Казани. По словам очевидцев, КАМАЗ и "Киа Рио" переезжали железнодорожный переезд. Легковушка пыталась опередить грузовик, но водитель КАМАЗа резко вывернул руль. В результате машины столкнулись. Удар был таким, что иномарка перевернулась на крышу.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Пробки на месте аварии также удалось избежать.
ИСТОЧНИК KP.RU