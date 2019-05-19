Легковушка перевернулась после столкновения с КАМАЗом на железнодорожном переезде в Казани

СЕГОДНЯ 18:26 2019-05-19T18:26:08+03:00

В аварии обошлось без пострадавших

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 19 мая на улице Холмовая в Казани. По словам очевидцев, КАМАЗ и "Киа Рио" переезжали железнодорожный переезд. Легковушка пыталась опередить грузовик, но водитель КАМАЗа резко вывернул руль. В результате машины столкнулись. Удар был таким, что иномарка перевернулась на крышу.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Пробки на месте аварии также удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU