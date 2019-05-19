2019-05-19T17:33:33+03:00
Спорт

На "Казань Арене" могут установить крышу

По мнению руководства "Рубина", это может увеличить посещаемость домашних матчей команды
Владимир КРУПСКИЙ
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В минувшем году "Казань Арена" приняла 6 матчей Чемпионата мира.В минувшем году "Казань Арена" приняла 6 матчей Чемпионата мира.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Стадион "Казань Арена" могут несколько реконструировать. Об этом в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер" рассказал генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов.

В частности, речь идет о возможном строительстве крыши. По мнению Сайманова, это может позволить увеличить посещаемость домашних матчей команды, которая на данный момент оставляет желать лучшего.

Гендиректор "Рубина" считает, что порой болельщиков отпугивает холодная погода. Строительство крыши может частично решить эту проблему. К слову, переговоры с руководством Татарстана руководство "Рубина" уже провело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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