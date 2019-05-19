2019-05-19T17:01:55+03:00
Происшествия

Из-за столкновения двух фур в Татарстане перекрыли участок трассы М-7

По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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Серьезное ДТП произошло в Мамадышском районе Татарстана. На 937 километре трассы М-7 столкнулись два большегруза. Последствия ДТП были настолько серьезными, что пришлось перекрыть полностью дорогу в одном из направлений.

- Подведомственное Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сообщает, что на 937-м километре автомобильной дороги М-7 "Волга" закрыто движение в сторону Набережных Челнов. Причина: ДТП с участием двух большегрузов, - сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Причины ДТП пока не известны. На месте аварии работают полицейские и медики. По предварительным данным, пострадал один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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