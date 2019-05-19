В Татарстане прогнозируют мокрый снег и до 2 градусов мороза
Днем - до 15 градусов тепла
В среднем ночью будет около нуля.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Погода в Татарстане продолжит не радовать жителей республики. Так, 20 мая на территории Татарстана будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. Местами на почве заморозки до 2 градусов мороза. Днем будет заметно теплее. Так, температура воздуха поднимется до 15 градусов выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU