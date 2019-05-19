В Татарстане прогнозируют мокрый снег и до 2 градусов мороза

СЕГОДНЯ 16:03 2019-05-19T16:03:00+03:00

В среднем ночью будет около нуля. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Погода в Татарстане продолжит не радовать жителей республики. Так, 20 мая на территории Татарстана будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. Местами на почве заморозки до 2 градусов мороза. Днем будет заметно теплее. Так, температура воздуха поднимется до 15 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU