2019-05-19T14:19:41+03:00
Происшествия

В столкновении четырех легковушек в Чебоксарах пострадали три человека, в том числе 5-летний ребенок

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель отечественного внедорожника.
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Пострадавших госпитализировали.Пострадавших госпитализировали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло в Чебоксарах днем 18 мая. Примерно в 14:35 возле дома №52 по улице Карла Маркса столкнулись сразу четыре автомобиля.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Лада Х rey», направлявшийся в сторону Дома Торговли, превысил скоростной режим и, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта»/ Следом в него врезались еще две легковушки.

В аварии не обошлось без пострадавших. Так, травмы получили 5-летняя пассажирка «Лады Х rey», и 22-летние парень и девушка, которые находились в салоне «Лады Гранты». Обстоятельства произошедшего уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах пенсионерка потеряла более 150 тысяч рублей, пытаясь купить массажное кресло
"Мы два финала играли с такими лицами, словно кого-то похоронили": Наставник "Зенита" высказался о поражении в Лиге Чемпионов
Скончался бывший главный тренер казанского "Рубина"
На Центральном пляже Ульяновска установят новые диваны-лежаки
"Тетюши и Буинск интереснее Нью-Йорка": Комик Юрий Гальцев похвалил татарстанские города
Житель Казани разъезжал по центру города на BMW со спущенными колесами
Вслед за российским троном уступили и европейский: Казанский "Зенит" разгромно проиграл в финале Лиги Чемпионов
Самолет из Ульяновска в Москву не смог взлететь из-за технических проблем
В гараже жителя Чебоксар было обнаружено 17 тысяч флаконов с этиловым спиртом
На строительство и благоустройство парков и скверов Нижнекамска выделено порядка 11,5 миллиардов рублей
В Татарстане введено в эксплуатацию почти 43% жилья от плана
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
В двух районах Казани без воды остались 34 тысячи человек
Летний спортивный сезон 2019 года в Набережных Челнах: на что посмотреть и в чем принять участие
Минздрав Чувашии: проблема кадров в республиканском здравоохранении будет решена к 2024 году
В Набережных Челнах горячую воду дали почти на 10 дней раньше срока
В Набережных Челнах отремонтируют подъездные пути к школам и больницам
Устроившего пальбу в центре Казани под Новый год отправили под арест до 15 июня
В Казани старинную мостовую на дне обмелевшей Волги решили защитить от кладоискателей