В столкновении четырех легковушек в Чебоксарах пострадали три человека, в том числе 5-летний ребенок

СЕГОДНЯ 14:19 2019-05-19T14:19:41+03:00

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Серьезное ДТП произошло в Чебоксарах днем 18 мая. Примерно в 14:35 возле дома №52 по улице Карла Маркса столкнулись сразу четыре автомобиля.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Лада Х rey», направлявшийся в сторону Дома Торговли, превысил скоростной режим и, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта»/ Следом в него врезались еще две легковушки.

В аварии не обошлось без пострадавших. Так, травмы получили 5-летняя пассажирка «Лады Х rey», и 22-летние парень и девушка, которые находились в салоне «Лады Гранты». Обстоятельства произошедшего уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU