"Мы два финала играли с такими лицами, словно кого-то похоронили": Наставник "Зенита" высказался о поражении в Лиге Чемпионов

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-19T12:34:12+03:00

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Главный тренер казанского "Зенита" прокомментировал последние неудачи команды. Напомним, что в течение двух недель казанцы сперва сложили с себя полномочия чемпиона России, проиграв финальную серию кемеровскому "Кузбассу", а накануне уступили в решающем матче Лиги Чемпионов итальянской "Чивитанове".

- "Мерседес" тоже ломается. Наш мотор дал клин. Нужно его перебрать и двигаться дальше. В этом сезоне у нас два золота и два серебра. Любая другая команда мечтает о таком результате. К сожалению, а правильнее сказать, к счастью, эти две медали расцениваются в "Зените" как неудача. Серебро - это не страшно. Это нужно пережить, как и в чемпионате России, как и в Лиге чемпионов. К конкретным игрокам претензий и вопросов нет, к команде – есть. Вы видели лица наших игроков? Мы два финала играли с такими лицам, словно кого-то похоронили. Понимаю, что не всё получается, но мы были готовы к драме, и мы хорошо в ней выглядим, - прокомментировал итоги матчей Алекно в интервью клубному телеканалу.

ИСТОЧНИК KP.RU