Скончался бывший главный тренер казанского "Рубина"
Минувшим днем футбольная Россия понесла серьезную потерю. 18 мая ушел из жизни знаменитый тренер Александр Ирхин. Ему было 65 лет.
Ирхин начал тренерскую карьеру еще в далеком 1984 году. С тех пор он работал более чем в 20 клубах СССР, России и Казахстана. Среди них, например, красноярский "Металлург", краснодарская "Кубань", элистинский "Уралан", воронежский "Факел", "Астана" и подмосковные "Химки", которые он покинул в 2017 году.
Отметился Ирхин и на посту главного тренера казанского "Рубина". Он возглавил команду в 1998 году, когда казанцы еще выступали в первой лиги, но долго в Казани не работал. Команда под его руководством финишировала лишь седьмой в подэлитном дивизионе, поэтому сотрудничество с наставником решили не продлевать.
ИСТОЧНИК KP.RU