Скончался бывший главный тренер казанского "Рубина"

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-19T11:45:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшим днем футбольная Россия понесла серьезную потерю. 18 мая ушел из жизни знаменитый тренер Александр Ирхин. Ему было 65 лет.

Ирхин начал тренерскую карьеру еще в далеком 1984 году. С тех пор он работал более чем в 20 клубах СССР, России и Казахстана. Среди них, например, красноярский "Металлург", краснодарская "Кубань", элистинский "Уралан", воронежский "Факел", "Астана" и подмосковные "Химки", которые он покинул в 2017 году.

Отметился Ирхин и на посту главного тренера казанского "Рубина". Он возглавил команду в 1998 году, когда казанцы еще выступали в первой лиги, но долго в Казани не работал. Команда под его руководством финишировала лишь седьмой в подэлитном дивизионе, поэтому сотрудничество с наставником решили не продлевать.

ИСТОЧНИК KP.RU