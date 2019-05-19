2019-05-19T11:45:39+03:00
Спорт

Скончался бывший главный тренер казанского "Рубина"

Александр Ирхин умер 18 мая
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: официальный сайт ФК "Тамбов".Фото: официальный сайт ФК "Тамбов".
Изменить размер текста:

Минувшим днем футбольная Россия понесла серьезную потерю. 18 мая ушел из жизни знаменитый тренер Александр Ирхин. Ему было 65 лет.

Ирхин начал тренерскую карьеру еще в далеком 1984 году. С тех пор он работал более чем в 20 клубах СССР, России и Казахстана. Среди них, например, красноярский "Металлург", краснодарская "Кубань", элистинский "Уралан", воронежский "Факел", "Астана" и подмосковные "Химки", которые он покинул в 2017 году.

Отметился Ирхин и на посту главного тренера казанского "Рубина". Он возглавил команду в 1998 году, когда казанцы еще выступали в первой лиги, но долго в Казани не работал. Команда под его руководством финишировала лишь седьмой в подэлитном дивизионе, поэтому сотрудничество с наставником решили не продлевать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В столкновении четырех легковушек в Чебоксарах пострадали три человека, в том числе 5-летний ребенок
В Набережных Челнах пенсионерка потеряла более 150 тысяч рублей, пытаясь купить массажное кресло
"Мы два финала играли с такими лицами, словно кого-то похоронили": Наставник "Зенита" высказался о поражении в Лиге Чемпионов
На Центральном пляже Ульяновска установят новые диваны-лежаки
"Тетюши и Буинск интереснее Нью-Йорка": Комик Юрий Гальцев похвалил татарстанские города
Житель Казани разъезжал по центру города на BMW со спущенными колесами
Вслед за российским троном уступили и европейский: Казанский "Зенит" разгромно проиграл в финале Лиги Чемпионов
Самолет из Ульяновска в Москву не смог взлететь из-за технических проблем
В гараже жителя Чебоксар было обнаружено 17 тысяч флаконов с этиловым спиртом
На строительство и благоустройство парков и скверов Нижнекамска выделено порядка 11,5 миллиардов рублей
В Татарстане введено в эксплуатацию почти 43% жилья от плана
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
В двух районах Казани без воды остались 34 тысячи человек
Летний спортивный сезон 2019 года в Набережных Челнах: на что посмотреть и в чем принять участие
Минздрав Чувашии: проблема кадров в республиканском здравоохранении будет решена к 2024 году
В Набережных Челнах горячую воду дали почти на 10 дней раньше срока
В Набережных Челнах отремонтируют подъездные пути к школам и больницам
Устроившего пальбу в центре Казани под Новый год отправили под арест до 15 июня
В Казани старинную мостовую на дне обмелевшей Волги решили защитить от кладоискателей