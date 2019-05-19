На Центральном пляже Ульяновска установят новые диваны-лежаки

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-19T10:56:48+03:00

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1 июня в Ульяновске стартует купальный сезон. Сейчас идут активные приготовления пляжей. В частности, работы ведутся на территории Центрального пляжа.

Как рассказал директор МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению» Геннадий Моргунов, в настоящее время завершается завоз 480 тонн чистого песка, с 21 мая начнётся его дискование и просеивание при помощи тракторов со специальным навесным оборудованием.

Полным ходом идёт покраска кабинок для переодевания, душевых, скамеек, спортивных площадок и прочих малых архитектурных форм, которые были ранее отремонтированы. Также для любителей солнечных ванн установлены новые диваны-лежаки.

- В ближайшие дни предстоит вычистить и отмыть все три бассейна, чтобы до 28 мая наполнить их водой. Также необходимо решить все вопросы благоустройства с арендаторами, оказывающими отдыхающим услуги общественного питания. Официально купальный сезон в Ульяновске начнётся 1 июня, – отметил заместитель главы города Владислав Игонин.

ИСТОЧНИК KP.RU