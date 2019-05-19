2019-05-19T13:26:09+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах пенсионерка потеряла более 150 тысяч рублей, пытаясь купить массажное кресло

Только перечислив деньги, она поняла, что стала жертвой мошенников
Владимир КРУПСКИЙ
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Уже известно, что номера злоумышленников зарегистрированы в Свердловской и Челябинской областях.Уже известно, что номера злоумышленников зарегистрированы в Свердловской и Челябинской областях.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В полицию обратилась 69-летняя жительница Набережных Челнов. По ее словам, она стала жертвой мошенников, пытаясь купить массажное кресло.

Пенсионерка рассказала, что нашла в интернете подходящий вариант. Она связалась с продавцом и договорилась о сделке. По ее условиям женщина должна была перевести задаток. Выполнив инструкции афериста, пенсионерка обнаружила, что перечислила 155 тысяч рублей. Сразу после этого лжепродавец заблокировал свои телефонные номера.

- В настоящее время установлено, что абонентские номера мошенника зарегистрированы в Свердловской и Челябинской областях, на один из них и были отправлены сбережения челнинки, - рассказали в пресс-службе татарстанской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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